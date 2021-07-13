Євро-2020: Роналду не потрапив до символічної збірної чемпіонату Європи
УЄФА назвав імена 11 футболістів, які потрапили до символічної збірної чемпіонату Європи з футболу
Про це Союз європейських футбольних асоціацій повідомляє у twitter.
У команді опинилося відразу п'ятеро представників Італії, яка виграла Євро-2020. Другого фіналіста - Англію - представляють троє гравців. Водночас, у складі не знайшлося місця найкращому бомбардиру чемпіонату - Кріштіану Роналду. Немає в збірній і чеського форварда Патріка Шика, який, як і португалець, забив 5 голів, але поступився Роналду за додатковими показниками.
Символічна збірна Євро-2020:
Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Італія)
Захисники: Кайл Волкер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія)
Півзахисники: П'єр-Еміль Хьойберг (Данія), Жоржиньо (Італія), Педрі (Іспанія)
Нападники: Федеріко К'єза (Італія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Рахім Стерлінг (Англія)
- Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
- Пізніше стало відомо, що Італія за перемогу на ЧЄ отримає 34 млн євро призових.
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