Євро-2020: Роналду не потрапив до символічної збірної чемпіонату Європи

Про це Союз європейських футбольних асоціацій повідомляє у twitter.

У команді опинилося відразу п'ятеро представників Італії, яка виграла Євро-2020. Другого фіналіста - Англію - представляють троє гравців. Водночас, у складі не знайшлося місця найкращому бомбардиру чемпіонату - Кріштіану Роналду. Немає в збірній і чеського форварда Патріка Шика, який, як і португалець, забив 5 голів, але поступився Роналду за додатковими показниками.

Символічна збірна Євро-2020:

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Італія)

Захисники: Кайл Волкер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магвайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія)

Півзахисники: П'єр-Еміль Хьойберг (Данія), Жоржиньо (Італія), Педрі (Іспанія)

Нападники: Федеріко К'єза (Італія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Рахім Стерлінг (Англія)



Нагадаємо, 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.

Пізніше стало відомо, що Італія за перемогу на ЧЄ отримає 34 млн євро призових.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb