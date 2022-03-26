Найманці з окупованої Південної Осетії вирушили до України

Україна ним згадується, але йдеться про "військовий обов'язок" бойових підрозділів та про нібито війну з "фашизмом". Про це Бібілов пише у себе в телеграмі, передає Еспресо.TV.



Окрім того, на оприлюдненому ним відео видно військові вантажівки й цивільні автобуси з людьми у військовій формі. Деяки з них тримають у руках прапори фейкової "держави".



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"Вони чудово розуміють, що їдуть захищати Росію, їдуть захищати Осетію. Бо якщо фашизм не задавити на далеких рубежах, завтра він знову проявить себе тут по відношенню до нашої Батьківщини", - зазначає Бібілов.



Довідка



Згідно із відкритими даними, чисельність "ЗС Південної Осетії" складає 1 250 осіб.



Південна Осетія - окупована РФ суверенна частина Грузії.

Перед цим була інформація про відправку до України російських підрозділів з Абхазії.



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