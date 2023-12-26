"Наймасштабніша афера в шоубізнесі": Собчук заявив, що організатор концертів "СКАЙ" зник з 3,6 млн грн

Про це Собчук сказав в інтервʼю OBOZ.UA.

Гурт "СКАЙ" оголосив, що став жертвою шахраїв - концертної компанії Star Label. Музиканти скасували свої виступи, на які вже були продані квитки, оскільки організатор отримав гроші і зник.

Це був не перший випадок співпраці "СКАЙ" та Star Label. Компанія організовувала концерти гурту протягом півтора року, і разом вони зробили близько ста концертів.

"Тривалий час він виконував свої обов’язки, досить сильно втерся в довіру. А потім у якийсь момент забрав кошти з запланованих наперед концертів у квиткових операторів і зник. Тільки з нас – це близько 3,6 млн грн. Ще є Злата Огнєвіч, Тарас Чубай та Руслана", - заявив Собчук.

Він уточнив, що згідно з договорами з квитковими операторами директор компанії Тарас Доненко міг це робити і раніше таке робив, мотивуючи тим, що гроші необхідні, щоб заплатити за оренду залів, світло, звук. Натомість цього разу він взяв гроші, але не заплатив за технічні витрати і втік.

"А ми маємо ситуацію, коли у нас проданий тур, у більшості містах – аншлаги, а ні за що не проплачено. І грошей немає. А скасувати концерти і повернути людям кошти не можемо, бо їх немає. Щоб не підвести прихильників, ми взяли на себе відповідальність провести ці концерти", - повідомив музикант.

Він зазначив, що виступи у Львові та Одесі відбудуться за розкладом, а інші концерти, які були заплановані на січень, перенесуть на весну, щоб акумулювати певний бюджет.

"Сталася наймасштабніша шахрайська схема в нашому шоубізнесі, це стовідсотково. Такого масового "кидка", де було б залучено стільки артистів і фігурували такі суми, не пам’ятаю. Уже написано заяву на нього, він перебуває в офіційному розшуку. Тим часом до заяви додаються інші – виявилося, що цей чоловік заборгував дуже багато мільйонів гривень різним людям, які виконали роботу, однак не отримали гроші. А ще до того, як він почав займатися шоубізнесом, як ми потім дізналися, мав ще один бізнес, де сотням людей теж не заплатив", - додав лідер "СКАЙ".

Раніше співачка Злата Огнєвіч повідомила, що вона скасувала свої концерти, оскільки стала жертвою шахрайства концертної компанії Star Label.