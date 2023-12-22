"Кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ, зникли": Злата Огнєвіч скасувала концерти через шахраїв

Про це вона повідомила в Instagram.

Українська співачка Злата Огнєвіч оголосила про скасування виступів у Миколаєві (25 грудня), Львові (30 січня), Ужгороді (1 лютого), Харкові (3 березня) та Києві (15 квітня). Причиною, як стверджує артистка, стало шахрайство компанії Star Label, яка організовує концерти.

"Мене це глибоко вразило і шокувало. Концертна компанія Star Label виявилась шахрайською. ЇЇ засновник Тарас Доненко — шахрай та безвідповідальна людина. Наразі його місце знаходження невідоме. У зв'язку з цими обставинами я, на превеликий жаль, змушена скасувати мої концерти", - звернулась до підписників Злата.

Вона повідомила, що окрім неї, є інші постраждалі артисти, зокрема гурт "СКАЙ" і його фронтмен Олег Собчук.

"Мені прикро, що кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ, зникли разом з Тарасом Доненком. Його особою вже займаються юристи та правоохоронні органи", - поділилась співачка.

Вона запевнила, що її команда "докладе максимум зусиль, щоб вирішити цю прикру ситуацію і змусити Тараса Доненка повернути усі кошти за квитки".

"Мені дуже прикро, що ми не побачимося з вами на концертах. Мені дуже прикро, що ви по-іншому планували провести Різдво і я також. Але я вірю в краще. Я вірю в людей, які на боці правди. Я буду боротися за цю правду", — додала зірка.



