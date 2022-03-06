Найшвидший ріст з часів Другої світової: ООН нарахувала вже 1,5 млн біженців з України в ЄС
За 10 днів російсько-української війни кількість біженців з України до сусідніх країн перевищила 1,5 млн осіб
Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у своєму Twitter.
Він порівняв нинішню ситуацію з Другою світовою війною, саме тоді відзначався такі темпи росту біженців.
"Понад 1,5 мільйона біженців з України за 10 днів перейшли до сусідніх країн — криза біженців, що найшвидше розвивається в Європі з часів Другої світової війни", - зазначив Філіппо Гранді.
- Нагадаємо, ЄС виділяє €500 млн на допомогу біженцям з України. Українці отримали право на проживання в ЄС як мінімум на рік.
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