Найшвидший ріст з часів Другої світової: ООН нарахувала вже 1,5 млн біженців з України в ЄС

Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у своєму Twitter.

Він порівняв нинішню ситуацію з Другою світовою війною, саме тоді відзначався такі темпи росту біженців.

"Понад 1,5 мільйона біженців з України за 10 днів перейшли до сусідніх країн — криза біженців, що найшвидше розвивається в Європі з часів Другої світової війни", - зазначив Філіппо Гранді.



Нагадаємо, ЄС виділяє €500 млн на допомогу біженцям з України. Українці отримали право на проживання в ЄС як мінімум на рік.

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