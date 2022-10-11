Найскладнішим буде 2023 рік. МВФ оприлюднив нові прогнози стану світової економіки

Про це йдеться в новому огляді світової економіки (World Economic Outlook).

"Світова економіка переживає низку викликів. Інфляція вища, ніж спостерігалась за кілька десятиліть, вторгнення Росії в Україну та затяжна пандемія COVID-19 лягають важким тягарем на економіки. Прогнозується, що світове зростання сповільниться з 6% у 2021 році до 3,2% у 2022 році та 2,7 відсотка у 2023 році", - наголошують в МВФ.

Це найслабший рівень зростання з 2001 року за винятком світової фінансової кризи та гострої фази пандемії COVID-19 і відображає значне уповільнення для найбільших економік, кажуть в МВФ.

"Три найбільші економіки – США, Європейський Союз та Китай – продовжать буксувати. Одним словом, найгірше ще попереду, і для багатьох 2023 рік буде відчуватися як рецесія", - йдеться в огляді.

Прогнозується, що глобальна інфляція зросте з 4,7 відсотка у 2021 році до 8,8 відсотка у 2022 році, але знизиться до 6,5 відсотків у 2023 році і 4,1 відсотка до 2024 року.

Також підкреслюється, що вторгнення РФ в Україну призвів до енергокризи у Європі, яка різко підвищила вартість життя і перешкоджає економічній діяльності.

"У ширшому плані конфлікт також призвів до зростання цін на продовольство на світових ринках, попри недавнє зниження цін після угоди щодо зерна у Чорному морі, що створило серйозні труднощі для сімей з низькими доходами у всьому світі", - наголошує Фонд.

При цьому МВФ підтвердив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 35%.

У Фонді пояснили, що для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, "опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності". Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року.

Прогнозується, що в Росії падіння ВВП цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

"Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи", - йдеться у звіті.

7 жовтня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів екстреного фінансування

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