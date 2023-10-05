Найвища гора в Альпах зменшилася на 2,2 метра

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що висоту гори вимірювала команда геодезистів з регіональної адміністрації Верхньої Савойї за допомогою дрона. Офіційно нова висота Монблану становить 4 805,59 метра. Попереднє вимірювання, яке проводили у 2021 році зафіксувало висоту вершини на рівні 4 807,81 метра. Тоді гора втратила один метр відносно вимірювань 2017 року.

За словами одного з дослідників Деніса Бореля, кількість снігу та льоду, які втратила гора на вершині становить 3 500 кубічних метрів. Це приблизно дорівнює об'єму олімпійського плавального басейну.

Експерти з клімату та гляціології наголошують, що зменшення вершини Монблану не варто пов'язувати з втратою льодовикового покриву в Альпах.

"Навіть якщо ми бачимо, що існує невелика тенденція до зменшення - приблизно на 15-20 см з 2001 року - цієї сніжної вершини Монблану, кліматологи і гляціологи кажуть нам, що потрібно приблизно 50 років вимірювань, щоб мати можливість робити висновки про можливе глобальне потепління на цій висоті 4800 метрів", - сказав Боррель.

За його словами, крижаний покрив на вершині має тенденцію до змін, залежно від вітру та опадів.

Головний геометр департаменту Верхньої Савойї на південному сході Франції Жан де Ґаре пов'язує зміни з меншою кількістю опадів влітку, тож, за його словами, під час наступного вимірювання висота вершини може збільшитись.