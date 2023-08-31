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Головна Наука Льодовик у Доломітових Альпах може зменшитись удвічі через зміну клімату, - дослідники

Льодовик у Доломітових Альпах може зменшитись удвічі через зміну клімату, - дослідники

31 серпня, 2023 четвер
07:30
Наука Мармолада

На тлі глобального потепління у світі площа поверхні льодовика Мармолада в Доломітових Альпах на півночі Італії у 2022 році зменшилася до 112 гектарів 

Про це пише ANSA з посиланням на експертів.

За даними вимірювань, проведеними експертами Падуанського університету, Італійського гляціологічного комітету та Агентства з охорони навколишнього середовища Венето (ARPAV), у найближчі роки площа поверхні льодовика Мармолада буде менше квадратного кілометра, що становитиме половину рівня 2000 року і чверть рівня 1900 року.

"Відступ льодовика у найбільшій точці регресії становить близько 90 метрів на рік із середнім відступом у 20 метрів на рік", - зауважив керівник групи, яка вимірювала льодовик, Мауро Варотто.

Як відомо, світові льодовики, які є важливим джерелом прісної води, останніми роками швидко скорочуються через глобальне потепління, спричинене викидами парникових газів людиною. 

Видання нагадує, що минулого року 11 людей загинули, коли серак (вертикальне льодове утворення) обвалився на Мармоладі. До обвалу льодовика і виникнення лавини призвели аномально високі температури.

  • За даними ЮНЕСКО, до 2050 року третина льодовиків на об'єктах всесвітньої спадщини може зникнути через глобальне потепління. Їх танення призведе до ризикованих екологічних та соціальних наслідків.
  • Також вчені розповіли, що Антарктида втрачає льодовий покрив швидше, ніж очікувалося. Вони вимагають посилити дослідження, адже це загрожує глобальним наслідкам для екосистеми та людства.
  • Крім того, дослідники припустили, що льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об'єму до кінця 2100 року через глобальне потепління, спричинивши небезпечні повені та дефіцит води для людей, які проживають у регіоні гірських систем Азії.

Світ
екологія
клімат
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