Льодовик у Доломітових Альпах може зменшитись удвічі через зміну клімату, - дослідники

Про це пише ANSA з посиланням на експертів.

За даними вимірювань, проведеними експертами Падуанського університету, Італійського гляціологічного комітету та Агентства з охорони навколишнього середовища Венето (ARPAV), у найближчі роки площа поверхні льодовика Мармолада буде менше квадратного кілометра, що становитиме половину рівня 2000 року і чверть рівня 1900 року.

"Відступ льодовика у найбільшій точці регресії становить близько 90 метрів на рік із середнім відступом у 20 метрів на рік", - зауважив керівник групи, яка вимірювала льодовик, Мауро Варотто.

Як відомо, світові льодовики, які є важливим джерелом прісної води, останніми роками швидко скорочуються через глобальне потепління, спричинене викидами парникових газів людиною.

Видання нагадує, що минулого року 11 людей загинули, коли серак (вертикальне льодове утворення) обвалився на Мармоладі. До обвалу льодовика і виникнення лавини призвели аномально високі температури.