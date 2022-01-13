Називати конкретні терміни - неправильно, - Офіс президента про ймовірну дату нормандського саміту

Про це пише РБК-Україна.



"Саміти на рівні лідерів це цілком природний мотор для руху нормандського формату, і тому логічно, що зустріч лідерів необхідна, щоб просунутися вперед. А що логічно, то й здійсненно - саме це зараз в роботі", - зауважив Подоляк.



Він наголосив, що зараз активізувалися перемовини на рівні політичних радників, і це дає певний оптимізм.



"Але називати якийсь конкретний термін для лідерського рівня - неправильно. Мета не в тому, щоб зробити кілька гучних новин. А в тому, щоб реально забезпечити рішення, необхідні для миру", - пояснив радник голови Офісу президента.



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