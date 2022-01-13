Називати конкретні терміни - неправильно, - Офіс президента про ймовірну дату нормандського саміту
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що нормандський саміт потрібен для врегулювання ситуації на Донбасі, однак дата проведення ймовірної зустрічі невідома
Про це пише РБК-Україна.
"Саміти на рівні лідерів це цілком природний мотор для руху нормандського формату, і тому логічно, що зустріч лідерів необхідна, щоб просунутися вперед. А що логічно, то й здійсненно - саме це зараз в роботі", - зауважив Подоляк.
Він наголосив, що зараз активізувалися перемовини на рівні політичних радників, і це дає певний оптимізм.
"Але називати якийсь конкретний термін для лідерського рівня - неправильно. Мета не в тому, щоб зробити кілька гучних новин. А в тому, щоб реально забезпечити рішення, необхідні для миру", - пояснив радник голови Офісу президента.
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