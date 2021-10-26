НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у декларації Зеленського

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.



Під час повної перевірки зокрема було досліджено дані, оприлюднені засобами масової інформації щодо:



відомостей про компанію Maltex Multicapital Corp, зареєстровану в податковій службі Британських Віргінських Островів. Декларант надав запитувані пояснення та документи. НАЗК також направило запити до органів Британських Віргінських Островів та Белізу. Станом на останній день повної перевірки НАЗК не отримало від згаданих органів інформації;



будинку, розташованому в місті Форте-дей-Мармі (Італія), який належить товариству з обмеженою відповідальністю San Tommaso S.R.L., кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина Зеленського. Відповідно до відомостей, наданих власником об’єкта, упродовж 2020 року Зеленський та члени його сім’ї не користувалися цією нерухомістю, і будинок використовувався юридичною особою у господарській діяльності.



У своїх висновках НАЗК підкреслило, що під час перевірки декларації Зеленського не виявили:

конфлікту інтересів,

ознак незаконного збагачення,

необґрунтованості активів.

Відтак, Зеленський не порушував антикорупційного законодавства, вважають у НАЗК.