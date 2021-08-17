НАЗК перевіряє е-декларацію Киви та ще 38 нардепів

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За порядком черговості НАЗК узяло в перевірку декларації 41 особи, в тому числі 39 народних депутатів. Серед них - Ніна Южаніна, Михайло Радуцький, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Ілля Кива, Олександр Корнієнко, Олексій Гончаренко та інші.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларації, поданої заступником керівника секретаріату парламентської фракції Ксенією Єгоровою.

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян, журналістів та правоохоронних органів НАЗК узяло в перевірку 5 декларацій, серед них - голова Касаційного суду в складі ВСУ Борис Гулько.

За результатами аналізу ризиків у деклараціях цифровими інструментами розпочата перевірка 8 осіб.