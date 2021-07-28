НАЗК почало перевіряти декларації Медведчука та 9 нардепів
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку 40 декларацій держслужбовців, серед них - 10 народних депутатів
Про це повідомила пресслужба НАЗК.
Підставами для початку перевірки стали:
- результати проведеного моніторингу способу життя.
- висока посада декларанта;
- значна кількість ризиків, визначених у декларації;
- заяви від громадян, ЗМІ, правоохоронних органів про недостовірні дані.
За результатами моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку таких осіб:
1.Медведчук Віктор.
2.Бурдейний Михайло, начальник відділу Волинської митниці Держмитслужби
3.Дудка Олена , завідувач сектора з питань інфраструктури, впровадження діджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області
За посадою (порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації таких народних депутатів:
1.Стефанчук Микола.
2.Піпа Наталія.
3.Марусяк Олег.
4.Струневич Вадим,
5.Буймістер Людмила.
6.Кузьміних Сергій.
7.Молоток Ігор.
8.Климпуш-Цинцадзе Іванна.
За результатами автоматичного аналізу ризиків розпочато перевірку декларацій нардепа Івана Чайківського.
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