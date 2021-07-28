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НАЗК почало перевіряти декларації Медведчука та 9 нардепів

28 липня, 2021 середа
11:59
Суспільство НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку 40 декларацій держслужбовців, серед них - 10 народних депутатів

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Підставами для початку перевірки стали:

  • результати проведеного моніторингу способу життя.
  • висока посада декларанта;
  • значна кількість ризиків, визначених у декларації;
  • заяви від громадян, ЗМІ, правоохоронних органів про недостовірні дані.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку таких осіб:

1.Медведчук Віктор.

2.Бурдейний Михайло, начальник відділу Волинської митниці Держмитслужби

3.Дудка Олена , завідувач сектора з питань інфраструктури, впровадження діджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області

За посадою (порядком черговості) НАЗК узяло в перевірку декларації таких народних депутатів:

1.Стефанчук Микола.

2.Піпа Наталія.

3.Марусяк Олег.

4.Струневич Вадим,

5.Буймістер Людмила.

6.Кузьміних Сергій.

7.Молоток Ігор.

8.Климпуш-Цинцадзе Іванна.

За результатами автоматичного аналізу ризиків розпочато перевірку декларацій нардепа Івана Чайківського.

 

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Верховна Рада
народні депутати
Віктор Медведчук
перевірка
НАЗК
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