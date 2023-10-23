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НАЗК виявило необґрунтовані активи на понад 255 млн грн під час перевірки воєнкомів

23 жовтня, 2023 понедiлок
13:14
Суспільство ТЦК

Під час моніторингу способу життя керівників військкоматів НАЗК виявило необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення. Загальна сума таких активів складає понад 255 млн грн

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про виявлення необґрунтованих активів та ознак незаконного збагачення серед керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). За останні пів року, моніторинг способу життя воєнкомів, проведений НАЗК, виявив такі ознаки на суму понад 255 млн грн.

У липні 2023 року ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Одеського обласного військового комісаріату Євгену Борисову. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму понад 188 мільйонів гривень та у скоєнні злочину умисного ухилення від служби.

Також ДБР виявило ознаки корупційних порушень у підлеглих Борисова - Дениса Галушка, який є заступником начальника ТЦК Одеської області. За результатами моніторингу способу життя Галушка, встановлено факти його незаконного збагачення на суму понад 14 мільйонів гривень. Також у власності його родичів були виявлені дорогі автомобілі та нерухомість, доходи з яких не могли бути пояснені законними джерелами.

У жовтні НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В'ячеслава Кушнерова на суму близько 47 мільйонів гривень. Його родичі також стали власниками нерухомості та автопарку, вартість яких перевищує їх офіційні доходи.

Крім того, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення в керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала на майже 8,5 мільйона гривень. Батько та дружина Пікала придбали майно, вартість якого перевищує їх законні доходи.

НАЗК з'ясувало, що заступник начальника Полтавського обласного ТЦК набув необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн. Справа його передана до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також було встановлено, що начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області та його дружина придбали нерухоме майно на понад 4,4 млн грн, що перевищує їх законні доходи. У цьому випадку матеріали передано до САП для вирішення питання щодо визнання активів необґрунтованими.

Під час моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та знаки незаконного збагачення на 255 млн 629 тис. грн. Одним з корупційних способів, який створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання неправомірної вигоди за допомогою непризначення військовозобов'язаних до служби через рішення ВЛК. Щоб мінімізувати корупційні ризики, необхідно цифровізувати процеси, включаючи реєстрацію військовозобов'язаних та обміну інформацією між реєстрами.

"Дотримання стандартів доброчесності у сфері безпеки та оборони має особливо важливий контекст під час широкомасштабної збройної агресії РФ. Усунути причини корупційних практик в ТЦК можливо, лише затвердивши та реалізувавши відповідний план заходів, підготовлений НАЗК. Національне агентство ще у 2022 році здійснило ретельний аналіз процесів перетину кордону, виявило низку схем і корупційних ризиків, недоліки й прогалини в законодавчому регулюванні та запропонувало рішення для їх усунення. Відповідному дослідженню передувала координаційна міжвідомча нарада 10 серпня 2022 року під головуванням Генерального прокурора України на запит Премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля", – зазначив Голова НАЗК Олександр Новіков.

  • Голова НАЗК Новіков заявив, що у разі підписання Президентом проєкту закону стосовно вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у реєстру корупціонерів зникнуть 10 тис. осіб.

Україна
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Воєнний стан
НАЗК
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