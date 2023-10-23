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З реєстру корупціонерів зникнуть 10 тис. осіб, якщо Зеленський підпише зміну закону про запобігання корупції, - НАЗК

23 жовтня, 2023 понедiлок
07:16
Суспільство Олександр Новіков

Голова НАЗК Новіков заявив, що у разі підписання Президентом проєкту закону стосовно вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у реєстру корупціонерів зникнуть 10 тис. осіб

Про це інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"На сьогодні на підписі у Президента знаходиться законопроєкт (№9586 - ред.), який фактично видаляє з відповідного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", - зазначив Новіков.

За його словами, у разі підписання Президентом і набрання законом чинності понад 10 тисяч осіб, засуджених за кримінальні корупційні злочини, будуть видалені з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Відповідно, після видалення з реєстру засуджені раніше особи зможуть брати участь, наприклад, у державних закупівлях. На думку голови НАЗК, це є величезним ризиком.

"Ми сподіваємося, що Президент цей закон не підпише", - заявив Новіков.

  • 19 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки того, що начальник РТЦК Одеси Вячеслав Кушнеров незаконно збагатився на майже 47 млн грн. 
Україна
Президент України
корупція в Україні
Володимир Зеленський
НАЗК
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