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НАЗК виявило ознаки збагачення начальника районного ТЦК Одеси на майже 47 млн грн

19 жовтня, 2023 четвер
16:02
Кримінал ТЦК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки того, що начальник РТЦК Одеси Вячеслав Кушнеров незаконно збагатився на майже 47 млн грн

Про це інформує пресслужба.

"НАЗК на підставі інформації з матеріалів кримінального провадження, отриманої від СУ ГУНП в Миколаївській області, а також проведеного моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) міста Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн", - йдеться в заяві.

У травні 2022 року подружжя військкома купило квартиру в Одесі площею 111,1 кв.м за 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Потім його дружина придбала авто Toyota Highlander за майже 1,9 млн грн, який потім був проданий за 2 млн грн.

Того ж року мати військкома подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями площею 259,2 кв.м в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн.

НАЗК виявило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Теща Кушнерова протягом останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн. Хоча в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля. Також встановлено, що раніше теща військкома купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D за 1,4 млн грн, який потім перепродала своїй дочці за 1,5 млн грн.

У серпні 2022 року члени сім’ї військкома подарували один одному грошові кошти на суму 30 млн грн, що підтверджується даними з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали на це достатніх офіційних доходів, пише НАЗК.

Окрему увагу агентство привернуло до сина військкома

Син Кушнерова купив квартиру площею 55,8 кв.м в Одесі за майже пів мільйона гривень та автомобіль Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів із законних джерел.

"Привертає увагу той факт, що ще у 2018 році син військкома зробив покупку, вартість якої значно перевищувала його тодішні офіційні доходи, а саме – придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тис. грн, який згодом перепродав. У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме – узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття вказаних об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків", – йдеться в матеріалі.

Декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів.

НАЗК відправило матеріали щодо Вячеслава Кушнерова до поліції для розв'язання питання щодо додання відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Що відомо про ситуацію в одласному Одеському ТЦК

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" - "Батальйон "Іспанія"".

За інформацією журналістів, наприкінці 2022 року Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро.

Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений".

22 червня у "Півдні" заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.

Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК.

Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

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