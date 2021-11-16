НАЗК виявило порушення в декларації очільника Міносвіти Шкарлета

Про це НАЗК повідомило у Facebook.



"Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. грн до 1,1 млн грн)", - йдеться у повідомленні.



Ознаки адміністративного правопорушення НАЗК виявило у деклараціях:

міністра освіти і науки України;

колишнього Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

5 народних депутатів України;

12 депутатів місцевих рад.

Нагадаємо, 26 жовтня НАЗК завершило повну перевірку декларації президента Володимира Зеленського і не знайшло у ній ознак незаконного збагачення.