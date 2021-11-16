НАЗК виявило порушення в декларації очільника Міносвіти Шкарлета
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки адміністративного правопорушення "Подання завідомо недостовірних відомостей" у декларації очільника Міністерства освіти Сергія Шкарлета
Про це НАЗК повідомило у Facebook.
"Протягом жовтня у 29 деклараціях НАЗК виявило ознаки адміністративного правопорушення (ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У деклараціях посадовці вказали недостовірні відомості на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. грн до 1,1 млн грн)", - йдеться у повідомленні.
Ознаки адміністративного правопорушення НАЗК виявило у деклараціях:
- міністра освіти і науки України;
- колишнього Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
- 5 народних депутатів України;
- 12 депутатів місцевих рад.
Згідно з матеріалами перевірки, за договором купівлі-продажу автівка обійшлася Шкарлету у 49 тис. грн. Міністр запевняє, що заплатив за автомобіль ту суму, яку вказав у декларації.
НАЗК зазначило, що у середньому порушення виявили у кожній п’ятій декларації. Загалом агентство виявило недостовірних відомостей у деклараціях на 271 млн грн.
- Нагадаємо, 26 жовтня НАЗК завершило повну перевірку декларації президента Володимира Зеленського і не знайшло у ній ознак незаконного збагачення.
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