НАЗК запропонувало запровадити санкції проти 47 алмазних компаній РФ
Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує долучити до списку кандидатів на міжнародні та українські санкції 47 російських алмазних компаній
Про це інформує пресслужба НАЗК.
Зазначається, що наразі відомство надіслало до СБУ та інших відповідальних органів пропозиції щодо санкцій проти російських алмазних компаній, більшість з яких пов'язані з російською групою алмазовидобувних компаній АК "Алроса".
"Вона посідає провідну позицію у світі за обсягом видобутку цього дорогоцінного каміння. Основна діяльність зосереджена в Якутії, а також в Архангельській області та Африці. "Алроса" контролює понад 90% видобутку алмазів у РФ, а прогнозні запаси корпорації становлять близько однієї третини загальносвітових. Компанія вже перебуває під санкціями України та багатьох країн санкційної коаліції, однак пов’язані з нею компанії продовжують працювати на світовому ринку алмазів", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК повідомили, що "Алроса" також підтримує російську армію, а алмази РФ використовує для обходу санкцій.
Наразі деякі країни заборонили імпорт російських алмазів, але ця заборона поширюється лише на необроблене каміння. Після обробки у третіх країнах діаманти РФ отримують статус "змішаних" і таким чином можуть безперешкодно постачатися на ринки країн G7.
У НАЗК наголосили, що потрібно не лише якнайшвидше заборонити імпорт російських діамантів та алмазів, але й впровадити систему ідентифікації та відстеження їхнього походження.
"Індія, ОАЕ, Бельгія – три найбільші хаби, де сьогодні російські алмази можуть перетворюватися у "змішані" діаманти. США, КНР, ЄС – найбільші їх споживачі. Кривавим діамантам немає місця на світовому ринку. Етичне споживання як ніколи актуальне питання для діамантової галузі", - додали в НАЗК.
- Раніше НАЗК внесло одного з найбільших виробників та експортерів діамантів до переліку спонсорів війни. Індійська компанія Shree Ramkrishna Exports не припинила співпрацю з РФ.
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