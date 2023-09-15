НАЗК внесло одного з найбільших виробників діамантів до переліку спонсорів війни

Про це інформує пресслужба НАЗК.

Зазначається, що компанія Shree Ramkrishna Exports продовжила закуповувати російські алмази, попри введені проти РФ санкції у цій сфері. Крім того, у 2023 році вона збільшила закупівлю утричі, порівняно з 2021 роком.

"Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з Росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК вказали, що компанія, для придбання необроблених алмазів у РФ укладає "таємні угоди" і надалі виконує ограновування, полірування, класифікацію дорогоцінного каміння та експортує його. Водночас на сайті компанія повідомляє, що "необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження. Ми перевіряємо всю нашу сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань".

"Проте цифри кажуть про інше. Так, за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на понад 59 млн дол. США, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти Росії, - на понад 198 млн дол. США. У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад 132 млн дол. США, що втричі більше ніж у 2021", - пояснили у НАЗК.

Там наголосили, що індійська компанія Shree Ramkrishna Exports скуповуючи російські алмази активно спонсорує агресію проти України.