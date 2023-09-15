НАЗК внесло одного з найбільших виробників діамантів до переліку спонсорів війни
Одна з найбільших компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports не припинила співпрацю з РФ: НАЗК внесло індійську компанію до переліку міжнародних спонсорів війни
Про це інформує пресслужба НАЗК.
Зазначається, що компанія Shree Ramkrishna Exports продовжила закуповувати російські алмази, попри введені проти РФ санкції у цій сфері. Крім того, у 2023 році вона збільшила закупівлю утричі, порівняно з 2021 роком.
"Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з Росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК вказали, що компанія, для придбання необроблених алмазів у РФ укладає "таємні угоди" і надалі виконує ограновування, полірування, класифікацію дорогоцінного каміння та експортує його. Водночас на сайті компанія повідомляє, що "необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження. Ми перевіряємо всю нашу сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань".
"Проте цифри кажуть про інше. Так, за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на понад 59 млн дол. США, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти Росії, - на понад 198 млн дол. США. У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад 132 млн дол. США, що втричі більше ніж у 2021", - пояснили у НАЗК.
Там наголосили, що індійська компанія Shree Ramkrishna Exports скуповуючи російські алмази активно спонсорує агресію проти України.
- Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.
- 7 вересня турецька група Şişecam, яка займається виробництвом скла та хімікатів, також потрапила до списку міжнародних спонсорів війни Національного агентства України з питань запобігання корупції. Компанія не припиняє торгівлю з Росією і є найбільшим постачальником на російський ринок.
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