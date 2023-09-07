НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни турецьку Şişecam Group

Про це інформує пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Şişecam є другим у світі виробником скляного посуду, п’ятим - скляного упаковування та листового скла, а також міжнародним лідером у виробництві соди кальцинованої та хромових хімічних речовин. Лише за 2022 рік дохід турецької компанії сягнув 3,6 млрд доларів, а чистий прибуток - 740 млн доларів.

"Від початку російської агресії, у 2014 році, Sisecam Flat Glass здійснює виробництво в напрямку архітектурно-будівельного та автомобільного скла в Росії на ОЕЗ "Алабуга" в Республіці Татарстан. Там виробляються й "Шахеди", якими росіяни регулярно атакують Україну", - йдеться в матеріалі.

У РФ компанія Şişecam виробляє понад 1,5 млн тонн скла різних видів на рік, вкладаючи понад 1,25 млрд доларів у свої російські підприємства. Турецький виробник наймає 3414 працівників на заводах у країні-спонсорці тероризму, допомагаючи їй підтримувати економіку та воєнну машину.

Зокрема, дочірні фірми Şişecam Group, які спеціалізуються на виробництві листового скла, скляного посуду та упаковування, заплатили торік податків у Росії більше ніж на 11,2 млн доларів.

За даними НАЗК, Росія потребує додаткових грошей для свого військового бюджету, оскільки ведення війни коштує їй дорого, а санкції та замороження активів погіршують її економічне становище. Тому ворог розраховує на податкові надходження від таких компаній.

"Варто також згадати, що російські закони вимагають від роботодавців співпрацювати з владою в мобілізаційній кампанії, наприклад, передаючи особисті дані працівників до військкомату. Попри те, що іноземна компанія може стверджувати, що влада не зверталася до неї з такими питаннями, чим довше компанія залишається у РФ, тим важче буде пояснити, що їй вдалося обійти вимоги цих законів", - пише пресслужба.

Нацагентств з питань запобігання корупції наголошує, що жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва турецької компанії Şişecam Group не було.