Власника AliExpress НАЗК внесло до списку спонсорів війни
НАЗК внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати у Росії
Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Там нагадали, що у 2023 році компанія оголосила план реструктуризації, що передбачає розподіл Alibaba Group на 6 груп: Cloud Intelligence Group, Taobao Tmall Business Group (Taobao, Tmall, Taobao Deals, Taocaica\i, 1688.com), Local Services Group (Amap, Ele.me), Global Digital Business Group (Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz, Alibaba.com), Cainiao Smart Logistics, Digital Media and Entertainment Group (Youku, Alibaba Pictures).
"На території Росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)". Власником ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd. Станом на 2023 рік компанія продовжує ведення справ у Росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ "Алибаба.КОМ (РУ)" за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн)", - зазначили в НАЗК.
Також відомо, що китайська компанія Quzhou Nova закупила мідний сплав із тимчасово окупованих територій Донбасу. Так, у період із 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року із Дебальцевського заводу металургійного машинобудування було вивезено 3220 тонн сировини. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ.
"З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba", - розповіли в НАЗК.
- Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.
- 10 серпня до переліку потрапив найбільший у світі виробник алкоголю Bacardi.
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