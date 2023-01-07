НАЗК закликало накласти санкції на французьку компанію Bonduelle
У національному агентстві з питань запобігання корупції закликали запровадити санкції проти французької компанії Bonduelle, яка, за інформацією відомства, підтримує російську армію
Про це йдеться у заяві НАЗК.
За даними агентства, напередодні Нового року в російській групі "Ярцево.LIVE" у забороненій соціальній мережі "Вконтакте" з'явилося повідомлення про те, що компанія Bonduelle привітала з Новим роком російських солдатів, які беруть участь у війні проти України. У повідомленні зазначили, що компанія передала загарбникам 10 тис. вітальних продуктових кошиків до яких доклала листівку з написом "Повертайтеся з перемогою".
Зазначають також, що в самій компанії Bonduelle наголосили на тому, що "підтримка захисників є невід'ємною частиною соціальної відповідальності бізнесу".
"Компанія Bonduelle не планує йти з російського ринку та продовжує сплачувати податки, збори та інші внески до російського бюджету, тим самим фінансуючи війну", - йдеться у заяві НАЗК.
Також агентство пише, що у 2019 році у статті російського Forbes вказували, що директорка представництва Bonduelle у Росії Катерина Єлісєєва вчилася на перекладача в Академії ФСБ.
Саму заяву агентство розмістило в розділі "Міжнародні спонсори війни". Відповідальними керівниками компанії на сайті НАЗК вказали виконавчого директора "Бондюель" Гійома Дебросса та заступника гендиректора з фінансів і розвитку компанії Грегорі Сансона.
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