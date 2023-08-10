Про це інформує пресслужба НАЗК.

"Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту у РФ і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію у РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії", - йдеться в заяві.

Bacardi Limited - це найбільша приватна алкогольна компанія у світі, що продає свою продукцію у понад 170 країнах. Вона володіє багатьма відомими брендами, такими як Baron Otard, D’USSÉ, Bombay, Bacardi, Cazadores, Grey Goose, Eristoff, Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy, Martini, St-Germain та Bénédictine. Всього Bacardi має понад 200 торгових марок, серед яких є однойменний з фірмовою назвою компанії ром - найбільш продаваний ромовий бренд у світі.

Вихід деяких провідних міжнародних власників брендів з російського алкогольного ринку зменшив конкуренцію та створив можливості для тих, хто залишився. Російський підрозділ компанії "Бакарди Рус" скористався цим, імпортуючи товари на суму $169 млн за рік війни в Україні.

Згідно з даними Федеральної податкової служби РФ, виторг "Бакарди Рус" тогоріч збільшився на 8,5%, до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток - до 4,7 млрд рублів, що на 206,5% більше, ніж у 2021 році - 1,5 млрд рублів. Податок на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад 12 млн доларів.

"Таким чином, Bacardi Limited продовжує сплачувати значні податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України", - підсумовують у НАЗК.