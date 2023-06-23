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НАЗК внесло автовиробника Geely до міжнародних спонсорів війни

23 червня, 2023 п'ятниця
14:16
Війна з Росією Geely

У п'ятницю, 23 червня, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайського виробника автомобілів Geely

Про це повідомили в НАЗК.

"Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну", - заявила пресслужба.

Повідомляється, що компанія належить приватному китайському підприємцю-мільярдеру Лі Шуфу і має кілька брендів, серед яких Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

У 2022 році Geely увійшла до списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 та посіла 229 місце.

Головний виконавчий директор автовиробника Деніел Лі заявив, що не хоче змушувати свої компанії залишати ринок Росії: "Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта".

"Він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після вторгнення Росії в Україну. Так, продажі автомобілів під маркою Geely в Росії за перші три місяці 2023 року зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць", - розповідають у відомстві.

Дохід Geely Auto Group торік склав понад 20 млрд доларів.

Дистриб’ютором бренду Geely в Росії є ТОВ "Джили-Моторс", яке збільшило виторг за 2022 року на 82% до 800 млн доларів, чистий прибуток на 5105% до $201 млн, податками до бюджету РФ заплатило понад 51,4 млн доларів.

Нові авто Geely продовжують з’являтися та продаватися у Росії. На травень цього року у 89 містах працює 157 офіційних дилерських центрів компанії.

Керівництво компанії не засуджувало війну Росії проти України.

Як зазначено на сайті НАЗК, метою внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є скорочення ресурсів Росії для ведення війни через позасанкційні інструменти (не залучаючи ресурси країн-союзників). Також такий перелік слугує для привертання уваги в глобальному медійному просторі до компанії, яку оголошено "міжнародним спонсором війни" та до війни загалом. 

Щоб бути виключеною з реєстру, визначена компанія повинна: 

  • вийти з російського ринку чи припинити ведення бізнесу з Росією; 
  • або надати реалістичний досяжний в короткостроковій перспективі план виходу разом з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;
  • або припинити всі господарські операції в Росії, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

16 червня Національне агентство з питань запобігання корупції вперше виключило з переліку міжнародних спонсорів війни першу компанію – ірландську Peninsula Petroleum Limited

Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank InternationalBonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.

Суспільство
Економіка
Росія
Китай
Технології
російська армія
НАЗК
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