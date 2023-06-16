НАЗК вперше виключило компанію з переліку міжнародних спонсорів війни

Про це повідомили в НАЗК.

У НАЗК наголосили, що провідна світова компанія з постачання суднового палива, ірландська Peninsula Petroleum Limited, виконала всі необхідні умови, обравши шлях соціально відповідального бізнесу та розірвавши зв'язки з Росією.

"Компанія направила відповідний лист до НАЗК з зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її з переліку", – йдеться в повідомленні

У НАЗК додали, що Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під російським прапором, а й тим, які перевозять російську нафту. Такі кроки компанія вжила на знак засудження російської агресії.

"Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни — це найкращий доказ того, що цей інструмент дійсно працює. Ми хочемо, щоб цей перелік зменшувався, а не навпаки. Але це можливо виключно у тому випадку, коли такі компанії оберуть світлу сторону заради спільних цінностей демократії, доброчесності та миру, виконають необхідні умови та розірвуть зв’язки з РФ. Я вдячний Peninsula Petroleum Limited за продемонстровану позицію та сподіваюся, що цей кейс стане прикладом для інших компаній, які цінують свою репутацію та не хочуть бути пов’язаними з кривавим путінським режимом", – сказав з цього приводу голова НАЗК Олександр Новіков.

Агентство додало, що відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом і готове проводити консультації щодо кроків, необхідних для того, щоб бути виключеними з цього переліку.

Як зазначено на сайті НАЗК, метою внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є скорочення ресурсів Росії для ведення війни через позасанкційні інструменти (не залучаючи ресурси країн-союзників). Також такий перелік слугує для привертання уваги в глобальному медійному просторі до компанії, яку оголошено "міжнародним спонсором війни" та до війни загалом.

Щоб бути виключеною з реєстру, визначена компанія повинна:

вийти з російського ринку чи припинити ведення бізнесу з Росією;

або надати реалістичний досяжний в короткостроковій перспективі план виходу разом з письмовими та публічними гарантіями забезпечити його виконання до визначеної дати;

або припинити всі господарські операції в Росії, залишивши там лише формальну присутність, обумовлену складнощами виходу.

Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.