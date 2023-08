Про це інформує пресслужба.

Повідомляється, що нещодавно українська та грецька сторони розпочали перемовини, де було запропоновано пʼяти компаніям виконати умови:

припинити практики вимкнення транспондерів - пристроїв для відстеження навігації суден,

припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт,

публічно засудити російську агресію.

"Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-ому пакеті санкцій ЄС. Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку "Міжнародні спонсори війни", - йдеться в заяві.

Уперше НАЗК надало статус спонсорів війни п’яти грецьким компаніям улітку 2022 року – Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.

Також нещодавно ірландська компанія з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited була виключена зі списку міжнародних спонсорів війни, адже виконала усі необхідні умови, обравши шлях соціально-відповідального бізнесу.