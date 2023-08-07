Обіцяли, але не виконали: НАЗК повернуло п’ять грецьких перевізників до переліку спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції відновило статус п’яти грецьких компаній-перевізників у переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки ці компанії не виконали умови виключення
Про це інформує пресслужба.
Повідомляється, що нещодавно українська та грецька сторони розпочали перемовини, де було запропоновано пʼяти компаніям виконати умови:
- припинити практики вимкнення транспондерів - пристроїв для відстеження навігації суден,
- припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт,
- публічно засудити російську агресію.
"Проблему вимкнення транспондерів та перевалки з борту на борт було вирішено у 11-ому пакеті санкцій ЄС. Проте ці пʼять грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. Тому НАЗК відновило їхній статус у переліку "Міжнародні спонсори війни", - йдеться в заяві.
Уперше НАЗК надало статус спонсорів війни п’яти грецьким компаніям улітку 2022 року – Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.
Також нещодавно ірландська компанія з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited була виключена зі списку міжнародних спонсорів війни, адже виконала усі необхідні умови, обравши шлях соціально-відповідального бізнесу.
- 23 червня НАЗК внесло автовиробника Geely до міжнародних спонсорів війни.
- 16 червня Національне агентство з питань запобігання корупції вперше виключило з переліку міжнародних спонсорів війни першу компанію – ірландську Peninsula Petroleum Limited.
- Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.
- 18 липня портовий оператор Dubai Port World з ОАЕ був внесений НАЗК до переліку міжнародних спонсорів війни через співпрацю з РФ.
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