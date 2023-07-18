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Війна з Росією: хроніка
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НАЗК внесло одного з найбільших портових операторів DP World у перелік міжнародних спонсорів війни

18 липня, 2023 вiвторок
01:43
Економіка санкції проти Росії

Портовий оператор Dubai Port World з ОАЕ внесений НАЗК до переліку міжнародних спонсорів війни через співпрацю з РФ

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Причиною такого рішення є те, що компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів не лише не припиняє вести бізнес з РФ, а й посилює співпрацю з агресором. Зокрема, минулого місяця DP World підписала угоду з російською державною корпорацією "Росатом" щодо розвитку Північного морського шляху", - заявили у НАЗК.

За інформацією відомства, протяжність Північного морського шляху становитиме понад 5,6 тис. км, від Мурманська до Владивостока, вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого і Тихого океанів.

"Після підписання угоди з Росатомом голова уряду РФ Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проєкт, який додатково принесе в бюджет Росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином, офіційна особа РФ прямо підтверджує вигоду держави-терориста від співпраці з DP World. Ці додаткові кошти будуть використані Росією, у тому числі для фінансування війни проти України", - наголосили у НАЗК.

У Агенції додали, що співробітництво Росатома і DP World сприятиме транзиту товарів до Росії в обхід санкцій. Крім того, Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю.

При цьому наголошується, що DP World активна й в Україні. Як зазначають у НАЗК, у 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порті, завдяки чому "володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію Росії". Крім того, DP World здійснює перевалку українського зерна, у тому числі в межах роботи зернового коридору.

Один з найбільших світових портових операторів DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. Вона обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис. суден, та працює в понад 69 країнах на всіх континентах.

Перелік "Міжнародні спонсори війни" розроблено НАЗК. Всі компанії, які співпрацюють з агресором і включені до реєстру, вносяться до найбільшої в світі бази даних World-Check.

  • 23 червня НАЗК внесло автовиробника Geely до міжнародних спонсорів війни.
  • 16 червня Національне агентство з питань запобігання корупції вперше виключило з переліку міжнародних спонсорів війни першу компанію – ірландську Peninsula Petroleum Limited
  • Станом на 16 червня у перелік міжнародних спонсорів війни від НАЗК було внесено 29 компаній. Серед них, зокрема, китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank InternationalBonduelle, французька мережа Auchan, німецька Metro та інші компанії.

транспорт
ОАЕ
санкції проти Росії
НАЗК
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