Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві тютюнові компанії

Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Повідомляється, що компанії продовжують вести бізнес у РФ та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету.

Philip Morris International - американська тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країн світу і якій належать такі відомі марки як: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, та HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

У Росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ "Филип Моррис Ижора" в Ленінградській області та "Филип Моррис Ижора Кубань" у Краснодарі, а також організацією ТОВ "Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг" з філіями приблизно в 100 містах країни.

Зазначається, що станом на 2019 рік частка ринку компанії в Росії склала 30,1%, що робить її одним з найбільших платників податків до російського бюджету. Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International у РФ перевищує $2 млрд.

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% та склала 140,3 млрд руб., а чистий прибуток виріс до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад $136 млн.

Зазначається, що ще на початку повномасштабного вторгнення компанія планувала продати свій бізнес у РФ.

Частка Japan Tobacco International (JTI) на тютюновому ринку Росії складає близько 34,9%. За даними НАЗК, це одна з найбільших тютюнових компаній у РФ за обсягом продажів.

Бренду належать міжнародні марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" та інші.

Зазначається також, що компанія є одним із найбільших виробників продуктів зі зниженим ризиком (пристрій для нагрівання тютюну Ploom та електронний випарник капсульного типу Logic Compact).

За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили $4,6 млрд, податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 млрд дол. США у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік.

"Хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в країні-агресорці", - йдеться у повідомленні.