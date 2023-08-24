Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни дві тютюнові компанії
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International, яким належить низка відомих марок цигарок
Про це йдеться на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Повідомляється, що компанії продовжують вести бізнес у РФ та підтримувати економіку країни-агресорки сплатою значних податків до її бюджету.
Philip Morris International - американська тютюнова компанія, яка продає свою продукцію в понад 180 країн світу і якій належать такі відомі марки як: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, та HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).
У Росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями: фабриками АТ "Филип Моррис Ижора" в Ленінградській області та "Филип Моррис Ижора Кубань" у Краснодарі, а також організацією ТОВ "Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг" з філіями приблизно в 100 містах країни.
Зазначається, що станом на 2019 рік частка ринку компанії в Росії склала 30,1%, що робить її одним з найбільших платників податків до російського бюджету. Наразі сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International у РФ перевищує $2 млрд.
Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виручка компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% та склала 140,3 млрд руб., а чистий прибуток виріс до 48,2 млрд руб., що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад $136 млн.
Зазначається, що ще на початку повномасштабного вторгнення компанія планувала продати свій бізнес у РФ.
Частка Japan Tobacco International (JTI) на тютюновому ринку Росії складає близько 34,9%. За даними НАЗК, це одна з найбільших тютюнових компаній у РФ за обсягом продажів.
Бренду належать міжнародні марки Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie і російські марки "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" та інші.
Зазначається також, що компанія є одним із найбільших виробників продуктів зі зниженим ризиком (пристрій для нагрівання тютюну Ploom та електронний випарник капсульного типу Logic Compact).
За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили $4,6 млрд, податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 млрд дол. США у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за 2022 рік.
"Хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію в країні-агресорці", - йдеться у повідомленні.
- Раніше НАЗК внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати у Росії.
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