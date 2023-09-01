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Pepsi, Sandora, Snicker, "Агуша" та інші: НАЗК оновило перелік міжнародних спонсорів війни

1 вересня, 2023 п'ятниця
10:33
Війна з Росією НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Повідомляється, що виробники Lay's, Pepsi, Sandora, Snickers, M&M's, Twix, Mirinda та багатьох інших відомих брендів солодощів, чипсів та газованих солодких напоїв самі не обрали, чи підтримують вони агресію та авторитаризм, або займають позицію соціально-відповідального бізнесу.

Також зазначається, що НАЗК внесло дві провідні харчові корпорації PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, вони продовжують працювати у РФ, сплачуючи податки та підтримуючи економіку.

Відомо, що PepsiCo, виробляє прохолоджувальні напої, соки, чипси, закуски, молочні продукти та інші харчові продукти під основними марками Chester’s, Chipsy, Lay’s, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric’s, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Слов’яночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" тощо.

Про компанію Mars відомо, що працює в Росії понад 30 років, інвестувала в економіку країни-агресора $2,5 млрд, створила понад 6 тис. робочих місць та має на території РФ 10 фабрик.

Компанія обіцяла скоротити бізнес на території Росії після початку повномасштабної агресії.

"Будь-який прибуток від російського бізнесу буде використаний на гуманітарні цілі. Компанія не буде імпортувати та експортувати продукцію", – йшлося в офіційній заяві компанії.

Проте, фабрики продовжують працювати в РФ зі збільшенням доходів у 2022 році порівняно з 2021 роком. Виторг ТОВ "Марс" за 2022 рік виросла до $2,45 млрд (або 176,5 млрд руб.), чистий прибуток виріс на 59% до $377 млн (або 27,2 млрд руб.), податків сплачено до бюджету РФ на понад $93 млн (або 6,76 млрд руб.).

Також зазначається, що окрім збільшення своїх доходів у РФ за перший рік повномасштабного вторгнення, обидві компанії активно шукають нових співробітників у Росії. 

Крім того, за інформацією зі ЗМІ, продукція однієї з компаній була знайдена в харчових пайках російських солдатів.

  • 24 серпня повідомлялося, що НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанії Philip Morris International та Japan Tobacco International, яким належить низка відомих марок цигарок.
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НАЗК
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