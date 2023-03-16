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НАЗК запустило санкційний процес проти російської Gavary Group, яка працює на ВПК РФ

16 березня, 2023 четвер
19:35
Економіка санкції проти Росії

НАЗК запустило санкційний процес проти російської Gavary Group - компанії-постачальника полімерної продукції у РФ, яка працює на російський воєнно-промисловий комплекс

Про це пише Національне агентство з питань запобігання корупції.

На ВПК РФ Gavary Group почала працювати після початку повномасштабного вторгнення. 

"Донедавна Gavary Group публічно заявляла, що постачає свою продукцію підсанкційному концерну "Калашников", що є виробником бойової автоматичної та снайперської зброї, а також керованих артилерійських снарядів. Полімери EVA від Gavary також використовують у виробництві спецвзуття, бронежилетів і шоломів для російських солдатів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, Gavary Group відкрито підтримує війну Росії проти України та передає російським солдатам теплі устілки та взуття з EVA полімерів власного виробництва та каремати. 

Також зазначається, що компанія продовжує постачати свої товари у низку європейських країн - зокрема, в Німеччину, Польщу, країни Балтії та Швейцарію. НАЗК розповідає, що для цього компанія використовує дочірні фірми.

Окрім того, Gavary Group продовжує співпрацювати з іноземними постачальниками сировини. Від початку повномасштабного вторгнення компанія імпортувала сировини на понад $9 млн. Серед основних постачальників зустрічаються німецькі, американські, французькі, бельгійські та іспанські компанії.

"Російський ВПК складається з тисяч компаній, котрі мімікрують під цивільні та співпрацюють з західними ринками, продаючи умовні килимки для автомобілів. Зупинити роботу російської військової машини ми зможемо лише тоді, коли Україна та наші партнери по санкційній коаліції викриють та заблокують діяльність усіх подібних компаній", - заявила очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.

Довідково. Gavary Group виробляє широкий спектр продукції із полімерів: від килимків для авто до кабельно-провідникового покриття та віброізоляційних матеріалів для залізничних шляхів. За даними НАЗК, до 24 лютого 2022 року партнерами Gavary були російські залізниці та Московський метрополітен. У 2016 році компанію відзначили на федеральному рівні за істотний внесок в процес імпортозаміщення у РФ.

санкції проти Росії
війна з Росією
НАЗК
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