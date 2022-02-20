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Головна війна з Росією Журналіст Цаплієнко оприлюднив імена офіцерів ГРУ, що готують спецоперацію зі звинувачення України у "військових злочинах" на Донбасі

Журналіст Цаплієнко оприлюднив імена офіцерів ГРУ, що готують спецоперацію зі звинувачення України у "військових злочинах" на Донбасі

20 лютого, 2022 неділя
23:21
війна з Росією

Найближчим часом Росія запустить масштабну політичну фальсифікацію з метою створення casus belli для нового вторгнення до України та звинувачення українських військових в "геноциді"

Для цього російська військова розвідка фальсифікує "докази геноциду російськомовних" на Донбасі, розповідає з посиланням на власні джерела український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Про це передає Еспресо.TV.

"За даними контррозвідки СБУ, спеціальною інформаційною операцією з фальсифікації керує Андрій Ільченко, помічник очільника Головного (розвідувального ) управління ГШ ЗС РФ Ігоря Костюкова. Операція задумана у вигляді висунення Росією звинувачень в адресу ЗС України у вчиненні військових злочинів у 2014 році на території Луганської області", - зазначається у повідомленнні.

Для реалізації вказаної операції в липні-жовтні 2021 на території ОРЛО перебували офіцери ГУ ГШ ЗС РФ Дмитро Перковський та Сергій Рожков. Двоє офіцерів розвідки, Рожков та Перковський, із залученням "заступника міністра МЗС ЛНР" Ганни Сороки, бюрократів окупаційної влади та членів НЗФ ексгумували тіла бойовиків, загиблих у ході бойових дій у 2014 році, які були оголошені мирними мешканцями.

Ці ексгумації проводились  в населених пунктах Славяносербськ, Верхньошевирівка Краснодонського району, Золоте, Первомайськ, Видне-1. Вказані дії широко висвітлювались в інформаційних ресурсах "ЛНР" та Росії, як ініціатива "місцевої влади", але без розшифровки причетності військової розвідки Російської Федерації.

В реальності, вказані поховання дійсно були зроблені в 2014 році, однак, в більшості випадків, є могилами бойовиків "ЛНР", загиблих в 2014-15 роках. В цих же похованнях були тіла місцевих жителів, які померли природньою смертю. Або були вбиті самими ж бойовиками. Та для того, щоб оформлювати всі 290 тіл потрібним для Москви чином, до групи був включений співробітник Слідчого комітету РФ Артем Артьомов. Він був потрібен для того, щоб оформляти документи на загиблих бойовиків, як на мирних мешканців. 

Також Артем Артьомов опитав осіб, яких йому підсунула представник "Генеральної прокуратури ЛНР" І. Семенова, як "очевидців загибелі мирних мешканців від рук ЗС України". 

При цьому, факти причетності бойовиків «ЛНР» до загибелі цих людей взагалі не документувались. А список "потерпілих" був наданий Артьомову «співробітниками Генпрокуратури ЛНР».  

Роль співробітників ГУ ГШ ЗС РФ Д.Перковського та С.Рожкова в цій операції полягала у координації "представників ЛНР", надання "правильної" інформації про "геноцид з боку України" та ефективному контролі за діяльністю слідчого Артьомова в потрібному руслі. 

В листопаді 2021 року "заступник міністра МЗС ЛНР" Ганна Сорока зустрічалась у Москві в торговому центрі "Авіапарк" з куратором операції Андрієм Ільченком та звітувала йому про роботу Перковського та Рожкова.  

"Мабуть, добре настучала шефу на підлеглих, бо Ільченко тут же в ТЦ купив "провідному дипломату ЛНР" куртку за 30000 рублів", - зазначає Цаплієнко.

"Ось так, за дрібні подарунки українським зрадникам Москва отримує сфальсифікований пропагандистський кейс, бо розуміє, що тема Голокоста та Сребрениці це історичні рани, які досі болять цивілізованій Європі", - підсумовує журналіст.

Фото "героїв" цієї історії
 
 
Керівник операції Андрій Ільченко, помічник очільника Головного (розвідувального ) управління ГШ ЗС РФ Ігоря Костюкова



Виконавець та координатор операції Сергій Рожков, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ



Виконавець та координатор операції Дмитро Перковський, офіцер ГУ ГШ ЗС РФ





Артем Артьомов, співробітник Слідчого Комітету РФ





Будні та відпочинок фальсифікаторів

 

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