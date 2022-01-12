Названо ім'я військового, який 11 січня загинув у зоні ООС
Українським військовим, якого 11 січня вбили окупанти на Донбасі, був старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович
Про це інформує Баштанська РДА.
"Баштанська райдержадміністрація зі скорботою повідомляє, що 11 січня 2022 року загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, житель с. Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади (Миколаївщина - ред.), в районі смт Новотошківське, Попаснянського району, Луганської області", - ідеться в повідомленні.
Він служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді ЗСУ.
У Віктора Кучеренка залишилися батьки.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що внаслідок обстрілів окупантів у зоні ООС загинув один український військовий.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.59
Купівля 27.59Продаж 27.87
-
EUR
Купівля 31.22Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе