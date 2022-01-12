Названо ім'я військового, який 11 січня загинув у зоні ООС

Про це інформує Баштанська РДА.



"Баштанська райдержадміністрація зі скорботою повідомляє, що 11 січня 2022 року загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, житель с. Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади (Миколаївщина - ред.), в районі смт Новотошківське, Попаснянського району, Луганської області", - ідеться в повідомленні.



Він служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді ЗСУ.



У Віктора Кучеренка залишилися батьки.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що внаслідок обстрілів окупантів у зоні ООС загинув один український військовий.

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