Очільник Львівщини Козицький повідомив про загибель у зоні ООС українського військового

Про це Козицький написав у Facebook.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня російські окупаційні війська порушили "режим тиші" один раз. При цьому штаб ООС не повідомляв про загиблого.

Руслану Нирову було 35 років. Він родом із села Семенівка Львівської області.Військовий служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Боєць загинув 5 грудня. Козицький повідомив, що тіло військового планують перевезти додому 8 грудня.У Руслана Нирова залишилася вагітна дружина, мама та дві сестри."Сьогодні, коли Збройні Сили України святкують своє 30-річчя, ця втрата нам різко підкреслює реальність. Ту, в якій ворог стоїть біля кордону, а Україною шантажують увесь світ. Але ми не здамося. Нам нікуди відступати. Це наша земля", - написав Козицький.