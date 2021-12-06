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Очільник Львівщини Козицький повідомив про загибель у зоні ООС українського військового
Голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький повідомив, що 5 грудня у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув військовослужбовець Збройних сил України Руслан Ниров
Про це Козицький написав у Facebook.Руслану Нирову було 35 років. Він родом із села Семенівка Львівської області.
Військовий служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Боєць загинув 5 грудня. Козицький повідомив, що тіло військового планують перевезти додому 8 грудня.
У Руслана Нирова залишилася вагітна дружина, мама та дві сестри.
"Сьогодні, коли Збройні Сили України святкують своє 30-річчя, ця втрата нам різко підкреслює реальність. Ту, в якій ворог стоїть біля кордону, а Україною шантажують увесь світ. Але ми не здамося. Нам нікуди відступати. Це наша земля", - написав Козицький.
- Раніше повідомлялося, що 5 грудня російські окупаційні війська порушили "режим тиші" один раз. При цьому штаб ООС не повідомляв про загиблого.
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