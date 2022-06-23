НБУ перерахував на потреби війська зі спецрахунку понад 17,3 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 23 червня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, перевищує 169 млн грн. Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 17,3 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України – всього 13 352 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – всього понад 361 млн грн ;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн.

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано 17,5 млрд грн в еквіваленті.

"Зокрема понад 5,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари). Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)", - йдеться у повідомленні.

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