НБУ почне штрафувати банки за неетичну поведінку з боржниками

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор передбачив заходи впливу до банків за порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості.



Так, НБУ матиме право застосовувати до банків заходи впливу за порушення прав боржників - письмове застереження або штраф. Штрафи при цьому можуть коливатися в розмірі від 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян залежно від виду порушення.



Зазначається, що потреба у змінах виникла у зв'язку із ухваленням закону про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, оскільки він передбачив нові заходи впливу на кредитодавців та колекторські компанії.



У пресслужбі додали, що відповідна постанова НБУ набирає чинності з 14 липня - одночасно із уведенням в дію закону про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

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