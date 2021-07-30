НБУ прогнозує зростання номінальних зарплат на майже 20% у 2021 році

Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті Національного банку України.



"Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 18,8% і на 10,8% у наступному році, а реальна - на 8,7% і на 3,9% відповідно", - йдеться у звіті.



Зазначається, що ситуація на ринку праці продовжить поліпшуватися насамперед завдяки відновленню економіки.



НБУ також прогнозує, що безробіття в середньому у 2021 році знизиться до 9,1%, а у 2022 році - наблизиться до природного рівня (8,5%).



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