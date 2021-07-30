НБУ прогнозує зростання номінальних зарплат на майже 20% у 2021 році
Національний банк України прогнозує ріст номінальних зарплат у 2021 році на 20%, а у 2022 році - на 10,8%
Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті Національного банку України.
"Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 18,8% і на 10,8% у наступному році, а реальна - на 8,7% і на 3,9% відповідно", - йдеться у звіті.
Зазначається, що ситуація на ринку праці продовжить поліпшуватися насамперед завдяки відновленню економіки.
НБУ також прогнозує, що безробіття в середньому у 2021 році знизиться до 9,1%, а у 2022 році - наблизиться до природного рівня (8,5%).
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