НБУ випустить чотири пам'ятні монети з нагоди 30-річчя Незалежності України

Про це повідомила пресслужба НБУ.



"З нагоди річниці Незалежності нашої держави Національний банк введе в обіг чотири пам'ятні монети "До 30-річчя Незалежності України" із серії "Відродження української державності", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, НБУ з 10 серпня випустить монети номіналом 5 гривень з нейзильберу, оздоблену кольоровим друком і тамподруком, тиражем 50 тис. штук. З 17 серпня випустять монету номіналом 10 гривень зі срібла, оздоблену кольоторовим друком і тамподруком, тиражем 3 тис. штук; номіналом 50 гривень зі срібла, оздоблену локальною позолотою, тиражем 500 штук; номіналом 250 гривень із золота тиражем до 400 штук.



Крім того, до свята НБУ викарбує нову інвестиційну монету "30 років Незалежності України" номіналом 1 гривня зі срібла. Вона буде введена в обіг 17 серпня 2021 року тиражем 15 тис. штук.



За словами директора Департаменту грошового обігу НБУ Віктора Зайвенка, першу пам'ятну монету, присвячену 30-річчю Незалежності України, українці зможуть придбати з 10 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції, а згодом - у банків дистриб'юторів з продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції.

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