НБУ випустив пам'ятну монету 10 грн із зображенням ЗРК Patriot
Нацбанк випустив пам'ятну монету ППО – надійний щит України із зображенням ЗРК Patriot. Презентація відбулася 4 серпня напередодні Дня Повітряних сил
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Монета продовжує серію "Збройні Сили України". Вона не є колекційною і буде в обігу разом з іншими 10-гривневими монетами, є обов’язковою до приймання для всіх видів готівкових платежів і зарахування на рахунки.
Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 млн штук – це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.
До кінця 2023 року планується введення в обіг іще двох пам'ятних монет, одна з яких буде присвячена ЗСУ.
- 1 червня НБУ з нагоди Дня захисту дітей випустив пам’ятну 5-гривневу монету під назвою "Народжений в Україні".
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