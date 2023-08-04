НБУ випустив пам'ятну монету 10 грн із зображенням ЗРК Patriot

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Монета продовжує серію "Збройні Сили України". Вона не є колекційною і буде в обігу разом з іншими 10-гривневими монетами, є обов’язковою до приймання для всіх видів готівкових платежів і зарахування на рахунки.

Тираж монети з ЗРК Patriot становитиме 10 млн штук – це 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

До кінця 2023 року планується введення в обіг іще двох пам'ятних монет, одна з яких буде присвячена ЗСУ.