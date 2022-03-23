НБУ закликав SWIFT відключити центробанк Росії

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку наголошують, що відключення від SWIFT стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", – заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Зазначимо, що з 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключено 7 російських банків. У цей список потрапили ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.

Нагадаємо, три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС.