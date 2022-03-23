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НБУ закликав SWIFT відключити центробанк Росії

23 березня, 2022 середа
11:58
Економіка SWIFT

Національний банк України звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку наголошують, що відключення від SWIFT стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", – заявив глава НБУ Кирило Шевченко.

Зазначимо, що з 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключено 7 російських банків. У цей список потрапили ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.

  • Нагадаємо, три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС.

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НБУ
санкції проти Росії
війна з Росією
SWIFT
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