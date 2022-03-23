НБУ закликав SWIFT відключити центробанк Росії
Національний банк України звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У Нацбанку наголошують, що відключення від SWIFT стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.
"Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни", – заявив глава НБУ Кирило Шевченко.
Зазначимо, що з 12 березня від системи міжбанківських платежів SWIFT відключено 7 російських банків. У цей список потрапили ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк і ВЭБ.РФ.
- Нагадаємо, три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС.
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