Три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС

Про це повідомляє білоруський Телеграм-канал "Позірк. Навіны пра Беларусь", інформує Еспресо.TV

Із 20 березня на території Євросоюзу неможливо здійснити платежі банківськими картками "Білагропромбанку". Ще 10 березня у банку заявили, що він продовжить роботу "у штатному режимі", незважаючи на "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій".

11 березня в Банку розвитку Білорусі також назвали відключення від SWIFT "тимчасовим" і повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

Така ж участь спіткала також Банк розвитку Білорусі та банк "Дабрабут".

Нагадаємо, ЄС ухвалив санкції, згідно яким ці банки відключали від SWIFT, 9 березня.

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