Три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС
Банк розвитку Білорусі, "Білагропромбанк" та банк "Дабрабут" офіційно відключені від системи SWIFT.
Про це повідомляє білоруський Телеграм-канал "Позірк. Навіны пра Беларусь", інформує Еспресо.TV
Із 20 березня на території Євросоюзу неможливо здійснити платежі банківськими картками "Білагропромбанку". Ще 10 березня у банку заявили, що він продовжить роботу "у штатному режимі", незважаючи на "тимчасове відключення від Міжбанківської спільноти фінансових телекомунікацій".
11 березня в Банку розвитку Білорусі також назвали відключення від SWIFT "тимчасовим" і повідомили, що "вжито заходів щодо використання альтернативних систем передачі фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".
Така ж участь спіткала також Банк розвитку Білорусі та банк "Дабрабут".
- Нагадаємо, ЄС ухвалив санкції, згідно яким ці банки відключали від SWIFT, 9 березня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе