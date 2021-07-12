НБУ запровадив послугу з реєстрації колекторських компаній та назвав її вартість
Національний банк України запровадив нову послугу з реєстрації колекторських компаній, яка коштуватиме 24 тис. грн
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, регулятор встановив тариф для компаній, які не є фінансовими установами та подають заяву для реєстрації як колекторської компанії. Тариф становитиме 24 тис. грн.
У пресслужбі зауважили, що для реєстрації колекторської компанії буде необхідно подати, зокрема, й документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів. Тому НБУ запроваджує нову банківську послугу щодо реєстрацїі колекторських компанії зі встановленням відповідного тарифу на неї.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе