НБУ запровадив послугу з реєстрації колекторських компаній та назвав її вартість

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор встановив тариф для компаній, які не є фінансовими установами та подають заяву для реєстрації як колекторської компанії. Тариф становитиме 24 тис. грн.



У пресслужбі зауважили, що для реєстрації колекторської компанії буде необхідно подати, зокрема, й документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів. Тому НБУ запроваджує нову банківську послугу щодо реєстрацїі колекторських компанії зі встановленням відповідного тарифу на неї.

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