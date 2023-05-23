НБУ зауважив, що санкції на угорський OTP Bank не накладали, - президент Асоціації українських банків
Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас заявив, що Національний банк наголосив на не накладанні санкцій, а "попередженні" банку про репутацію
Про це він розповів в етері Еспресо.
"В Україні справді, OTP Bank Україна отримав певний репутаційний сигнал, це не санкції. Коли одна із державних органів, НАЗК внесли його у список так званих спонсорів війни, установа, яка підтримує країну агресор. Це не санкції, а саме репутаційний сигнал", - наголосив Дубас.
Президент Асоціації українських банків розповів, що було звернення до Національного банку України щодо статусу OTP Bank в країні.
"НБУ відповів, що санкцій до банку OTP Україна не має. Проте таким кроком державний орган НАЗК стимулює структури, які працюю в Україні та пов'язані з материнськими структурами, які також є в Росії, виходити, або щонайменше зупиняти свою діяльність", - додав Дубас.
- Нагадаємо, 4 травня Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та фактичне визнання "ЛДНР".
- 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.
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