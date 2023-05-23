Про це він розповів в етері Еспресо.

"В Україні справді, OTP Bank Україна отримав певний репутаційний сигнал, це не санкції. Коли одна із державних органів, НАЗК внесли його у список так званих спонсорів війни, установа, яка підтримує країну агресор. Це не санкції, а саме репутаційний сигнал", - наголосив Дубас.

Президент Асоціації українських банків розповів, що було звернення до Національного банку України щодо статусу OTP Bank в країні.

"НБУ відповів, що санкцій до банку OTP Україна не має. Проте таким кроком державний орган НАЗК стимулює структури, які працюю в Україні та пов'язані з материнськими структурами, які також є в Росії, виходити, або щонайменше зупиняти свою діяльність", - додав Дубас.