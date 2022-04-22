Не атакувати Азовсталь - це маніпуляція Путіна, - співкомандир полку ССО "Азов Київ"
Співкомандир полку ССО "Азов Київ" Максим Жорін дав коментар щодо слів Путіна не атакувати наземними наступами Азовсталь і вважає, що це звичайна маніпуляція і реєстрація факту, який вже здійснився і без вказівок, ворог сам не дуже хоче йти на штурм наших позицій
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Максим Жорін дав коментар щодо слів Путіна не атакувати наземними наступами Азовсталь і відзначив, що це відбулося і без вказівок.
"Російські підрозділи вже відмовляються йти на штурм Азовсталі тому, що вони пачками там гинули. По факту Азовсталь вже давно оточений, ще до того, як Путін це заявив. Тому це звичайна маніпуляція і реєстрація факту, який здійснився і без нього", – підкреслив співкомандир.
Жорін додав, що противник дуже не хоче штурмувати наші позиції й останні події свідчать про те, що майже всі підрозділи ворога залишилися там, де намагалися пройти.
- Нагадаємо, 21 квітня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, що росіяни продовжують бомбардування Азовсталі, попри заяву Путіна про відмову штурмувати завод
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