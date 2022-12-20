"Не хочуть даремно вмирати": розвідбатальйон з Криму відмовився йти на війну в Україну
Цілий розвідбатальйон із Криму відмовився від участі у війні в Україні через великі втрати
Про це телеграм-каналу ASTRA розповіли родичі військовослужбовців.
Вони також надали наказ командира частини про сувору догану командиру батальйону, службовці якого відмовилися воювати.
За даними родичів, йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606 (Крим).
Вони ж повідомили, що батальйон після відмови досі перебуває на території України.
"Відмовились, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", — сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.
- Нагадаємо, згідно з даними Генштаб ЗСУ, втрати РФ у війні проти України перевищили 99 тис. осіб загиблими.
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