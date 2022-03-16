Не лише уряд, а кожен українець має бойкотувати бізнес, який продовжує співпрацю з Росією, – Синютка
На думку народного депутата від Європейської солідарності Олега Синютки, кожен українець повинен бойкотувати бізнес, який продовжує співпрацю з країною-агресоркою Російською Федерацією
Нардеп розповів про це в ефірі Еспресо.TV.
“Це справа не лише уряду. Кожен українець має відмовити тим компаніям, які далі співпрацюють з агресором, у фінансовій підтримці. Не купувати їхні товари, не ходити у їхні торгові центри і не давати їм грошей”, – зазначив Синютка.
На думку нардепа, якщо бізнес далі продовжує співпрацю з агресором, йому не місце в Україні.
“Хай ідуть у Московію і там заробляють на крові. Побачимо, як людська кров повернеться до них фінансами чи успіхом. Тому бойкот і ще раз бойкот”, – зауважив Олег Синютка
- Нагадаємо, Центр протидії дезінформації звернув увагу українців на декілька міжнародних компаній, які продовжують свою роботу в Росії.
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