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"Не маємо права повернутися в "Україну 1.0": у Нафтогазі назвали основу повоєнного відновлення

29 червня, 2023 четвер
12:22
Економіка Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"

Основою повоєнного відновлення України є системні реформи. Без них не варто сподіватися на те, що підтримка західних партнерів буде нескінченною

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"За понад рік боротьби світ відкрив українців для себе як переможців. Від нас чекають, що ми переможемо не тільки на полі бою, а й на полі права і закону, що реформи нарешті перестануть мати фіктивно-демонстраційний характер і стануть тим, чим вони мають бути, – зміною правил і практик функціонування держави на цивілізовані", - зазначив він.

За його словами, подальша підтримка Заходу прямо залежить від системної роботи держави та готовності до змін.

"Немає сенсу відбудовувати Україну "як було", щоби потім знову розбиратися з її внутрішніми проблемами. Зрештою, ми самі не маємо права повернутися в "Україну 1.0" – надто висока ціна сплачена українцями за краще майбутнє", - зазначив Чернишов.

За його словами, реформ Україна потребує не менше, ніж грошей на відбудову.

"Саме реформи є умовою системного відновлення. Без дієвих судів, верховенства права, антикорупційної інфраструктури, захисту інвесторів, децентралізації, впровадження корпоративного управління та ринку енергії буде неможливо залучити достатньо коштів для того, щоб перетворити руїни на інноваційні хаби", - наголосив Чернишов.

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Нафтогаз
відбудова України
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