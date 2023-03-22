Про це йдеться у дослідженні Світового банку, передає Reuters.

У вересні минулого року фахівці оцінювали потреби в $349 млрд, однак за цей час сума зросла. Віцепрезидент Світового банку по Європі та Центральній Азії Ганни Б'єрде високо оцінила стійкість і рішучість України в питаннях відновлення та реконструкції.

"Продовження підтримки України - це інвестиції як у країну, так і у світову економіку. Підтримка партнерів з розвитку для державних інвестицій має бути доповнена значними приватними інвестиціями, щоб збільшити доступне фінансування для відновлення", - сказала вона.

Для критичних і пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення у 2023 році Україні знадобиться $14 млрд - це означає, що українська економіка потребуватиме додаткового фінансування в $11 млрд понад те, що передбачено в бюджеті.

Відповідно до розрахунків Світового банку, 22% потреб припадає на транспорт, 17% - на житло, 11% - на енергетику і 7% сільське господарство. Найбільший зріст потреб відзначено в енергетиці, яка постраждала від російських атак - збитки більш ніж у п'ять разів перевищили рівень червня 2022 року. При цьому найбільше зросли потреби прифронтових міст, таких як Донецьк, Харків, Луганськ і Херсон.