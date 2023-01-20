Обов'язком РФ як агресора є сплата репарацій Україні, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс

Про це повідомляє видання Укрінформ.

Відомо, що у п'ятницю, 20 січня, під час дискусії в рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі щодо траєкторії подальших відносин з Росією заявив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

"Перше, що ми маємо зробити у більш тривалій перспективі, - це привести цю війну до завершення, та завершити її перемогою України. Виникає питання - яким чином Росія буде долучена у цього повоєнного світу? Обов’язком Росії, як агресора, є сплатити репарації для України. Відповіді на питання щодо повоєнних відносин будуть відображенням процесів в самій Росії: чи мають вони намір продовжувати агресивну імперіалістичну політику та готувати нові агресивні плани. На це питання може відповісти лише сама Росія, ми не можемо відповісти замість неї", - зауважив Домбровскіс.

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Зокрема додається, що він висловив переконання, що ЄС буде продовжувати віддалення від РФ у двосторонніх відносинах. Зокрема, ЄС не може далі покладатися на російські енергетичні поставки, оскільки Росія відкрито скористалася ними як інструментом для шантажу та маніпуляцій.

"Саме тому ми зараз шукаємо альтернативні шляхи енергетичного постачання. Ми зробили це для цієї зими, нам потрібно буде зробити це й для наступної зими. Наша загальна стратегія – відійти від російських поставок викопного пального. Ми не можемо покладатися на подібні країни", - наголосив він.

Домбровскіс окремо підкреслив, - важливим завданням для ЄС є виграти "війну наративів", яку веде проти світу російська машина пропаганди та дезінформації. Зокрема, російська пропаганда намагається покласти відповідальність за продовольчу кризу та продовольчу небезпеку на європейські санкції проти Росії, хоча Захід ніколи не застосовував санкції щодо продовольства або його поставок.

"Це є суцільною маніпуляцією з боку Росії. Є фактом, що вони блокують поставки продовольства з України, в той час, як ми дуже інтенсивно долучені, щоб розблокувати таке постачання, зокрема, через нашу ініціативу "коридорів солідарності" та через ініціативу ООН з розблокування чорноморських портів", - зазначив Домбровскіс.

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Окрім цього, за його словами, саме зараз ЄС докладає зусиль, щоб допомогти країнам глобального Півдня подолати наслідки російської агресії проти України. У цьому контексті, ЄС буде продовжувати дотримуватися "глобального" економічного співробітництва, розвиватиме відносини з країнами Африки, Азії, Південної Америки, з регіональними організаціями, такими як MERCOSUR, ASEAN та інші.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війська Росії за час повномасштабного вторгнення завдали збитків екології України на 35,3 млрд доларів.

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