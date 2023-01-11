Про це повідомляє видання BNR.

Він зазначив, що ЄС прагне підтримати Україну в цьому, та підкреслив необхідність ретельної фіксації всіх злочинів РФ проти природи.

"Надзвичайно важливо, щоб було точно зафіксовано, якої шкоди тут зазнає природа. Вона величезна, сягає мільярдів. В Україні багате біорізноманіття і красива природа, але багато чого знищується в зоні бойових дій", пояснює Тіммерманс.

Він наголосив, що Росія має виплатити репарації за скоєне, а також, що варто сприймати екоцид значно серйозніше, ніж це було раніше.

"Після Другої світової війни в правовій системі з'явилось нове поняття - геноцид, злочини проти людства. І я думаю, що на цьому етапі нашого розвитку ми також повинні приділяти увагу діям, які призводять до екоциду. Це злочини, які безпосередньо впливають на виживання нашого виду, їм потрібно приділяти більше уваги й сприймати їх набагато серйозніше, ніж це було в минулому", - сказав дипломат.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війська Росії за час повномасштабного вторгнення завдали збитків екології України на 35,3 млрд доларів.

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