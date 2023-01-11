Віцепрезидент Єврокомісії Тіммерманс: "Україна має змусити РФ виплатити репарації за екоцид"
Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс закликав Україну фіксувати злочини Росії проти природи та довкілля, аби потім притягнути її до відповідальності за екоцид
Про це повідомляє видання BNR.
Він зазначив, що ЄС прагне підтримати Україну в цьому, та підкреслив необхідність ретельної фіксації всіх злочинів РФ проти природи.
"Надзвичайно важливо, щоб було точно зафіксовано, якої шкоди тут зазнає природа. Вона величезна, сягає мільярдів. В Україні багате біорізноманіття і красива природа, але багато чого знищується в зоні бойових дій", пояснює Тіммерманс.
Він наголосив, що Росія має виплатити репарації за скоєне, а також, що варто сприймати екоцид значно серйозніше, ніж це було раніше.
"Після Другої світової війни в правовій системі з'явилось нове поняття - геноцид, злочини проти людства. І я думаю, що на цьому етапі нашого розвитку ми також повинні приділяти увагу діям, які призводять до екоциду. Це злочини, які безпосередньо впливають на виживання нашого виду, їм потрібно приділяти більше уваги й сприймати їх набагато серйозніше, ніж це було в минулому", - сказав дипломат.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війська Росії за час повномасштабного вторгнення завдали збитків екології України на 35,3 млрд доларів.
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