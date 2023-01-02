Окупанти завдали збитків екології України на $35,3 млрд, - Резніков

Про це пише в серії твітів Олексій Резніков.

"Збиток українській екології, завданий Росією, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну ПРОТИ природного середовища шляхом репресій, але Росію це не хвилює", - написав Резніков.

The damage to the ???????? ecology caused by russia is estimated at $35.3 billion. Millions of hectares of nature preserves are under threat.Article 55 of the Protocol I prohibits waging war VS the natural environment by way of reprisals, but russia doesn’t care.#tribunal4russia

11/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 2, 2023

В "Енергоатомі" забили на сполох через ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, окупанти спровокували там екологічну катастрофу, внаслідок їхніх дій може загинути близько тисячі тонн риби.

6 грудня 2022 року стало відомо, що через війну сотні гектарів землі України забрудненні шкідливими речовинами.

Внаслідок бойових дій, які російські загарбники вели на узбережжі Чорного моря, знищено 20% загальної популяції дельфінів цього моря.

Станом на 29 грудня 2022 року у Львівській області із початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 34 події, що призвели до заподіяння збитків довкіллю внаслідок влучання ворожих ракет або падіння їх уламків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb