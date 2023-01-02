Окупанти завдали збитків екології України на $35,3 млрд, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війська Росії за час повномасштабного вторгнення завдали збитків екології України на 35,3 млрд доларів
Про це пише в серії твітів Олексій Резніков.
"Збиток українській екології, завданий Росією, оцінюється в 35,3 мільярда доларів. Під загрозою мільйони гектарів природних заповідників. Стаття 55 Першого протоколу забороняє вести війну ПРОТИ природного середовища шляхом репресій, але Росію це не хвилює", - написав Резніков.
- В "Енергоатомі" забили на сполох через ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. За даними компанії, окупанти спровокували там екологічну катастрофу, внаслідок їхніх дій може загинути близько тисячі тонн риби.
- 6 грудня 2022 року стало відомо, що через війну сотні гектарів землі України забрудненні шкідливими речовинами.
- Внаслідок бойових дій, які російські загарбники вели на узбережжі Чорного моря, знищено 20% загальної популяції дельфінів цього моря.
- Станом на 29 грудня 2022 року у Львівській області із початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 34 події, що призвели до заподіяння збитків довкіллю внаслідок влучання ворожих ракет або падіння їх уламків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.82
-
EUR
Купівля 41.66Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе