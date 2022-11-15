Про це Медведєв написав у Telegram.

"Це схоже на початок агонії ООН як головного міжнародного інституту примирення. Кінець буде болісним для всієї міжнародної спільноти. Проживемо і без такої організації "об'єднаних націй", - написав Медведєв.

Російський посадовець також назвав ухвалення резолюції прагненням "англосаксів" створити підстави для "крадіжки" російських активів і звинуватив США та НАТО в "завданні збитків" Кореї, В'єтнаму, Іраку і Югославії.

"Англосакси явно намагаються нашкребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів. Нехай ухвалять таку ж рекомендацію щодо повного відшкодування США збитків Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим численним постраждалим від американців та НАТО", - написав Медведєв.

14 листопада Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про створення механізму компенсації Росією збитків, завданих Україні.

Раніше, у липні 2022 року міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявляв, що на відновлення зруйнованої Росією інфраструктури України потрібно понад $1 трлн.

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