"Проживемо без ООН": Медведєв відреагував на резолюцію про репарації Україні, пригрозивши світу "болісним кінцем"
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав "початком агонії ООН" резолюцію Генасамблеї організації про необхідність створити механізм відшкодування Росією завданих Україні збитків
Про це Медведєв написав у Telegram.
"Це схоже на початок агонії ООН як головного міжнародного інституту примирення. Кінець буде болісним для всієї міжнародної спільноти. Проживемо і без такої організації "об'єднаних націй", - написав Медведєв.
Російський посадовець також назвав ухвалення резолюції прагненням "англосаксів" створити підстави для "крадіжки" російських активів і звинуватив США та НАТО в "завданні збитків" Кореї, В'єтнаму, Іраку і Югославії.
"Англосакси явно намагаються нашкребти юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів. Нехай ухвалять таку ж рекомендацію щодо повного відшкодування США збитків Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим численним постраждалим від американців та НАТО", - написав Медведєв.
- 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила проєкт резолюції про створення механізму компенсації Росією збитків, завданих Україні.
- Раніше, у липні 2022 року міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов заявляв, що на відновлення зруйнованої Росією інфраструктури України потрібно понад $1 трлн.
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